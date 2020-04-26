قتلى وجرحى جراء اقتتال مسلح بين عناصر فصيل موالي لأنقرة بالقرب من معبر “أبو الزندين” شمال شرق حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استمرت الاشتباكات بالقرب من معبر أبو الزندين في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، إلى ما بعد منتصف ليل السبت – الأحد، بين مجموعات من فرقة “السلطان مراد” التابعة لتركيا، ووثق المرصد السوري مقتل أحد عناصر الحاجز جراء الاشتباكات مع مجموعة أخرى من الفصيل ذاته، فيما خلف التناحر المسلح أيضاً جرحى، عقب ذلك تدخل قيادي من السلطان مراد برفقة قوة من الفصيل لفرض الهدوء الحذر في المنطقة، وسط استمرار التوتر حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة قرب السكن الشبابي في مدينة الباب، بين مجموعات من فصيل السلطان مراد الموالية لتركيا، ما أدى إلى إصابة عنصر على الأقل، تزامنا مع استنفار عناصر الفصائل الموالية لتركيا بالقرب من معبر “أبو الزندين”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 18 أبريل/نيسان، استمرار الفصائل الموالية لتركيا في تهريب البضائع إلى مناطق نفوذ “قسد”، حيث دخلت نحو 20 شاحنة من معبر عون الدادات بريف حلب الشمالي الشرقي، محملة بالبضائع والمواد الغذائية إلى مدينة منبج.

وتسيطر الجبهة الشامية والفرقة التاسعة والفرقة الأولى على المنطقة الحدودية التي تفصلها عن مناطق نفوذ “قسد”، فيما تشرف الجبهة الشامية على صفقات إدخال المحروقات إلى مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب عبر معبر عون الدادات.

كما تشهد المنطقة عمليات تهريب بشر من مناطق سيطرة النظام إلى تركيا عبر اجتياز مناطق سيطرة تلك الفصائل.