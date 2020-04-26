تزامناً مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ52.. قوات النظام تجدد قصفها على ريفي إدلب وحلب

26 أبريل,2020
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استهدفت قوات النظام بعد منتصف ليل السبت – الأحد بالقذائف الصاروخية، مناطق في محيط حزارين وسفوهن والبارة وبينين والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة أماكن في كفرعمة وكفرتعال ومحيط الفوج 46 بريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وذلك مع دخول وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 52 على التوالي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على أماكن في كنصفرة والبارة وبينين وكفرعويد بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة، بالإضافة لاستهدافها بالرشاشات الثقيلة أماكن في محور النيرب بريف إدلب الشرقي.

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