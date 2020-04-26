القوات التركية تحاول فض “اعتصام الكرامة” على اتستراد اللاذقية – حلب بقوة السلاح وتقتل اثنين وتصيب آخرين

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التوتر يسود بشكل كبير جداً منطقة “اعتصام الكرامة” بريف إدلب الشرقي على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، حيث أقدمت قوة عسكرية من الجيش التركي فجر اليوم الأحد، على إزالة سواتر ترابية من على اتستراد الـ “M4” بالقرب من بلدة النيرب شرق إدلب، كما حاولت فض “الاعتصام” القائم هناك بإطلاق قنابل مسيلة للدموع، قابلها استهداف للعناصر التركية بالحجارة من قبل المحتجين، عقب ذلك قامت القوات التركية باستهداف منطقة الاعتصام بالرصاص الحي، ما أدى لمقتل شخصين اثنين لم تعلم هويتهما حتى اللحظة، فيما إذا كانا مدنيين أم مقاتلين، نظراً لوجود نقطة عسكرية للفصائل بالقرب من منطقة الاعتصام، يذكر أن المحاولات التركية لفض الاعتصام تأتي بغية تسيير دوريات مشتركة مع القوات الروسية على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي

وكان المرصد السوري نشر في الـ13 من الشهر الجاري، أن قوة كبيرة من “القوات التركية” عمدت صباح اليوم الاثنين إلى اقتحام نقطة متقدمة للمعتصمين على طريق اللاذقية – حلب الدولي، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن عشرات الجنود الأتراك اقتحموا صباح اليوم نقطة اعتصام للمدنيين الرافضين للاتفاق الروسي – التركي، وقاموا بهدم الخيام وتشكيل جدار بشري أمام المعتصمين كما تعرضوا بالضرب لبعضهم، كما سمعت أصوات إطلاق نار في المنطقة، ومن الملفت عدم تواجد أي فصيل برفقة القوات التركية خلال اقتحامها، يذكر أن نقطة الاعتصام تلك مستحدثة تقع على مقربة من قرية ترنبة شرق إدلب، جرى إنشاءها قبل أيام قليلة