العثور على جثة مجهولة الهوية ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة غرب رأس العين (سري كانييه)

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، العثور على جثة شخص مجهول الهوية حتى اللحظة، وذلك في قرية العدوانية الواقعة غرب رأس العين (سري كانييه) والخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة.

وكان المرصد السوري رصد قبل أيام، دوي انفجارات بشكل متزامن في كل من قرية الأهراس التابعة للمناجير بريف رأس العين (سري كانييه)، وقرية العامرية بريف رأس العين أيضاً، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري، فإن الانفجارات ناجما عن ألغام أرضية انفجرت في تلك القريتين، وتسببت بمقتل وجرح عناصر من الفصائل الموالية لأنقرة التي تسيطر على المنطقة هناك، عقب ذلك تفجير تلك الفصائل لألغام أخرى في الأهراس والعامرية.

وكان المرصد السوري أشار، إلى اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة وقذائف “الآربيجي”، اندلعت قبل أيام في أحياء مدينة رأس العين “سري كانيية” بين أحرار الشرقية ولواء المعتصم المواليان لتركيا، حيث تدور الاشتباكات في كل من حي المحطة والعبرة وشارع الكنائس والمعبر الحدودي وخزان المياه في حي خرابات.