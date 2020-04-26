التوتر يتواصل بشكل متصاعد على اتستراد الـ”M4″ بين القوات التركية ورافضين لاتفاق “بوتين – أردوغان”

تشهد منطقة “اعتصام الكرامة” الواقعة بالقرب من بلدة النيرب بريف إدلب الشرقي على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، استمرار التوتر الكبير بين القوات التركية من جهة، والمعتصمين ومقاتلين من مجموعات جهادية من جهة أخرى، حيث لاتزال القوات التركية تحاول فض الاعتصام بالقوة بغية تطبيق الاتفاق الروسي – التركي بتسيير دوريات مشتركة على اتستراد الـ “M4″، فيما يعارض المعتصمون والمحتجون تسيير الدوريات، حيث أن غالبية المعتصمين يتبعون لحكومة الإنقاذ الوطني، بالإضافة لوجود مقاتلين من مجموعات جهادية، ورصد المرصد السوري تجدد إطلاق النار بشكل مكثف من منطقة الاعتصام، وسط رمي الأتراك لمزيد من القنابل المسيلة للدموع.

ونشر المرصد السوري صباح اليوم، أن التوتر يسود بشكل كبير جداً منطقة “اعتصام الكرامة” بريف إدلب الشرقي على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، حيث أقدمت قوة عسكرية من الجيش التركي فجر اليوم الأحد، على إزالة سواتر ترابية من على اتستراد الـ “M4” بالقرب من بلدة النيرب شرق إدلب، كما حاولت فض “الاعتصام” القائم هناك بإطلاق قنابل مسيلة للدموع، قابلها استهداف للعناصر التركية بالحجارة من قبل المحتجين، عقب ذلك قامت القوات التركية باستهداف منطقة الاعتصام بالرصاص الحي، ما أدى لمقتل مقاتلين اثنين من المجموعات الجهادية، يذكر أن المحاولات التركية لفض الاعتصام تأتي بغية تسيير دوريات مشتركة مع القوات الروسية على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي

وكان المرصد السوري نشر في الـ13 من الشهر الجاري، أن قوة كبيرة من “القوات التركية” عمدت صباح اليوم الاثنين إلى اقتحام نقطة متقدمة للمعتصمين على طريق اللاذقية – حلب الدولي، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن عشرات الجنود الأتراك اقتحموا صباح اليوم نقطة اعتصام للمدنيين الرافضين للاتفاق الروسي – التركي، وقاموا بهدم الخيام وتشكيل جدار بشري أمام المعتصمين كما تعرضوا بالضرب لبعضهم، كما سمعت أصوات إطلاق نار في المنطقة، ومن الملفت عدم تواجد أي فصيل برفقة القوات التركية خلال اقتحامها، يذكر أن نقطة الاعتصام تلك مستحدثة تقع على مقربة من قرية ترنبة شرق إدلب، جرى إنشاءها قبل أيام قليلة