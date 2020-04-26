قوات النظام تواصل خرق وقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد” وتقصف مناطق في جبل الزاوية

تواصل قوات النظام خرقها لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث رصد المرصد السوري تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في كنصفرة والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. وكان المرصد السوري رصد قبل ساعات، استهداف قوات النظام بعد منتصف ليل السبت – الأحد بالقذائف الصاروخية، مناطق في محيط حزارين وسفوهن والبارة وبينين والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة أماكن في كفرعمة وكفرتعال ومحيط الفوج 46 بريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وذلك مع دخول وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 52 على التوالي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على أماكن في كنصفرة والبارة وبينين وكفرعويد بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة، بالإضافة لاستهدافها بالرشاشات الثقيلة أماكن في محور النيرب بريف إدلب الشرقي.