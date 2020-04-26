انفجار يستهدف سيارة عسكرية لـ”الأسايش” في ريف دير الزور الشرقي

26 أبريل,2020
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي”الأسايش”، وذلك أثناء مرورها على الطريق العام في قرية جديدة البكارة بريف دير الزور الشرقي، ولم ترد معلومات عن وقوع أضرار بشرية.

وكان “المرصد السوري”، رصد يوم أمس، عملية اغتيال طالت شخص يعمل كمتعهد نفطي مع قوات سوريا الديمقراطية في حقل العمر النفطي، وذلك من خلال إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في بلدة الصبحة في ريف دير الزور الشرقي.

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