حوامات تدخل لإجلاء مصابين من القوات التركية.. واجتماعات بين الفصائل للتهدئة وفض الاعتصام على طريق “m4”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول مروحيات تابعة للجيش التركي باتجاه النقاط التركية في جنوب شرق إدلب، لنقل مصابين من القوات تركية إثر الاشتباكات مع المعتصمين.

على صعيد متصل، تجري الفصائل الموالية لتركيا من جهة وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى اجتماعات لتهدئة الأمور وفض الاعتصام على الطريق الدولي “m4”.

وكانت “تحرير الشام” استهدفت نقاط تابعة للأتراك في منطقة النيرب ردا على قيام القوات التركية باستهداف عناصر “تحرير الشام” المعتصمين عند اوتستراد “حلب – اللاذقية” الدولي وقتل 4 منهم.

ووثقّ المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصرين وجرح ثلاثة آخرين من “هيئة تحرير الشام”، جراء استهداف طائرات مسيرة تركية لسيارة كانت تقلهم في بلدة النيرب بريف إدلب الشرقي.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية تمكنت من هدم واقتلاع غالبية الخيم التي وضعها رافضين للاتفاق التركي – الروسي، تحت مسمى “اعتصام الكرامة” بالقرب من بلدة النيرب في ريف إدلب الشرقي، على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، وسط سماع دوي انفجارات وأصوات إطلاق نار مكثفة في المنطقة هناك، في ظل التوتر المتواصل بين القوات التركية من طرف، ومقاتلين من مجموعات جهادية على رأسهم هيئة تحرير الشام من طرف آخر، والذي يأخذ منحى التصعيد أكثر فأكثر، إذ رصد المرصد السوري استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بالإضافة لسقوط قذائف على النقاط التركية بمحيط النيرب، بينما تحلق طائرات استطلاع تركية بكثافة في أجواء المنطقة.

وارتفع إلى 4 تعداد مقاتلي تحرير الشام والعاملين مع “حكومة الإنقاذ” ممن قتلوا برصاص القوات التركية عقب استهدافهم بالرصاص فجر وصباح اليوم، وقالت مصادر المرصد السوري بأن القوات التركية أطلقت الرصاص فجر اليوم عقب إطلاق نار استهدف قواتها من قبل مجموعات جهادية.