اقتتال مسلح جديد بين عناصر الفصائل الموالية لتركيا في ريف رأس العين

26 أبريل,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استهداف عناصر الفرقة 20 الموالية لتركيا سيارة إطعام في قرية حروبي غرب رأس العين.
في سياق ذلك، اندلعت اشتباكات بالاسلحة الرشاشة بين عناصر من أحرار الشرقية من جهة، وآخرين من الفرقة 20، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 23 أبريل/نيسان، اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة اندلعت مساءً، بين فصائل عملية “نبع السلام”، في قريتي أم عشبة وتل محمد في ريف “رأس العين” شمال الحسكة. 
ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، فإن سبب التناحر المسلح، يعود لخلافات بين فصائل “الجيش الوطني”، على تقاسم بعض المسروقات في المنطقة. 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

26 أبريل,2020

“عدسة المرصد”: قائد مجلس دير الزور العسكري ينفي الأخبار المتداولة عن نية القوات الأمريكية تشكيل فصيل جديد مهمتها حماية آبار النفط في ريف دير الزور

26 أبريل,2020

“عدسة المرصد” : رتل روسي مع آليات عسكرية لقوات النظام يدخلان منطقة “عين عيسى” شمال الرقة

26 أبريل,2020

اقتتال مسلح بين عشيرتين في جنوب سورية يسفر عن قتلى وجرحى

26 أبريل,2020

“عدسة المرصد”: أوضاع مأساوية في المخيمات العشوائية الواقعة بين بلدة حزانو ومدينة سرمدا شمال إدلب