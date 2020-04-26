اقتتال مسلح جديد بين عناصر الفصائل الموالية لتركيا في ريف رأس العين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استهداف عناصر الفرقة 20 الموالية لتركيا سيارة إطعام في قرية حروبي غرب رأس العين.

في سياق ذلك، اندلعت اشتباكات بالاسلحة الرشاشة بين عناصر من أحرار الشرقية من جهة، وآخرين من الفرقة 20، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 23 أبريل/نيسان، اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة اندلعت مساءً، بين فصائل عملية “نبع السلام”، في قريتي أم عشبة وتل محمد في ريف “رأس العين” شمال الحسكة.

ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، فإن سبب التناحر المسلح، يعود لخلافات بين فصائل “الجيش الوطني”، على تقاسم بعض المسروقات في المنطقة.