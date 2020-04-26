المرصد السوري لحقوق الانسان:لم يعد للمسيحيين أملاك

اتهمت مصادر حقوقية هيئة “تحرير الشام”، بمصادرة أملاك وعقارات المسيحيين في إدلب، والاستمرار في استثمارها بشكل كامل، باعتبارها الفصيل المسيطر على شمال غرب سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “تحرير الشام بدأت بملاحقة مالكي وشاغلي العقارات المملوكة للمسيحيين”. ووجه مكتب “أملاك النصارى” التابع لها، بلاغات إلى الأشخاص المستأجرين لمراجعة المكاتب الإدارية، لتجديد العقود ووضع شروط جديدة شملت رفع أجور المنازل والمحال التجارية.

وأضاف أن “تحرير الشام” منعت أبناء الطائفة المسيحية الذين فروا من منازلهم أن يوكلوا شخصاً ما لتغيير حكم صدر عن المحاكم الشرعية في ما يخص أملاكهم، كونها أملاك محسومة وغير قابلة للنقاش.

وقال مصدر مسيحي من إدلب ل”المدن”، إن “تحرير الشام صادرت كل أملاك المسيحيين منذ أكثر من سنتين، وحتى العقارات المؤجرة أجبروا المستأجر على دفع الإيجارات لهم وليس لأصحاب العقارات”.

وفي العام 2018، بدأت “تحرير الشام” بملاحقة شاغلي العقارات التي تعود للمسيحيين، وسط اتهامات بوضع يدها على أملاكهم وعقاراتهم، في حين نفت “تحرير الشام” هذه الاتهامات، موضحة أن سجلت العقارات بأسماء أصحابها، ومنعت السيطرة عليها بطرق غير شرعية

المصدر:المدن الالكترونية