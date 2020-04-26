المرصد السوري لحقوق الانسان:20 آلية عسكرية تركية تدخل مناطق خفض التصعيد

26 أبريل,2020
أقل من دقيقة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 20 آلية عسكرية تركية دخلت للأراضي السورية من معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، تحمل معدات لوجستية.
وأشار المرصد إلى أنه مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2830 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.
وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الـ25 من نيسان/أبريل، وصل لـ أكثر من 6235 شاحنة وآلية عسكرية تركية إضافة لانتشار 10300 جندي تركي في إدلب.

 

 

المصدر:اوغاريت بوست

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

26 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا تجند 10 آلاف مقاتل للقتال في ليبيا

26 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا تجند 10 آلاف مقاتل للقتال في ليبيا

26 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:المرصد السوري: 2500 من المقاتلين يتحضرون للإنتقال من سوريا إلى تركيا ثم الى ليبيا

26 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا ترسل 20 آلية جديدة إلى الشمال السوري