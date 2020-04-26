المرصد السوري لحقوق الانسان:20 آلية عسكرية تركية تدخل مناطق خفض التصعيد

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 20 آلية عسكرية تركية دخلت للأراضي السورية من معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، تحمل معدات لوجستية.

وأشار المرصد إلى أنه مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2830 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الـ25 من نيسان/أبريل، وصل لـ أكثر من 6235 شاحنة وآلية عسكرية تركية إضافة لانتشار 10300 جندي تركي في إدلب.

المصدر:اوغاريت بوست