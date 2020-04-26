أضرار مادية في انفجار عبوة ناسفة شرق دير الزور  

26 أبريل,2020
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة، اليوم، في بلدة السوسة في ريف دير الزور الشرقي، ما تسبب بوقوع أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
 ورصد المرصد السوري، اليوم، انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، أثناء مرورها على الطريق العام في قرية جديدة البكارة بريف دير الزور الشرقي، ولم ترد معلومات عن وقوع أضرار بشرية. 
وكان “المرصد السوري”، رصد في 25 أبريل/نيسان، اغتيال طالت شخص يعمل متعهد نفطي مع قوات سوريا الديمقراطية في حقل العمر النفطي، خلال إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في بلدة الصبحة في ريف دير الزور الشرقي.

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