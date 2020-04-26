المرصد السوري لحقوق الانسان:رتل عسكري تركي يحمل معدات لوجستية يدخل إدلب

26 أبريل,2020
أقل من دقيقة

أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” يوم السبت بدخول رتل عسكري للقوات التركية من معبر كفرلوسين شمال إدلب (شمال شرق سوريا) مؤلف من 20 آلية باتجاه منطقة “خفض التصعيد” مزودة بمعدات لوجستية.

وقال المرصد ومقره لندن إنه “مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2830 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود”.

وأشار إلى أن عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة منذ 2 فبراير الجاري وحتى الآن ارتفع إلى أكثر من 6235 شاحنة وآلية عسكرية تركية (…) تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر من 10300.

 

 

المصدر:بوابة افريقيا الاخبارية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

26 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا تجند 10 آلاف مقاتل للقتال في ليبيا

26 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا تجند 10 آلاف مقاتل للقتال في ليبيا

26 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:المرصد السوري: 2500 من المقاتلين يتحضرون للإنتقال من سوريا إلى تركيا ثم الى ليبيا

26 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا ترسل 20 آلية جديدة إلى الشمال السوري