المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا ترسل 20 آلية جديدة إلى الشمال السوري

أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” يوم السبت بدخول رتل عسكري للقوات التركية من معبر كفرلوسين شمال إدلب (شمال شرق سوريا) مؤلف من 20 آلية باتجاه منطقة “خفض التصعيد” مزودة بمعدات لوجستية.

وقال المرصد ومقره لندن إنه “مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2830 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود”.

وأشار إلى أن عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة منذ 2 فبراير الجاري وحتى الآن ارتفع إلى أكثر من 6235 شاحنة وآلية عسكرية تركية (…) تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر من 10300.

المصدر:شبكة رؤية الاخبارية