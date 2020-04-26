آلاف المواطنين في سجون رسمية وسرية ضمن مناطق “الحكومة المؤقتة” و”حكومة الإنقاذ”

تعد مناطق عفرين وجنديرس والباب والراعي وإعزاز مركزا رئيسيا لسجون الفصائل الموالية لتركيا في شمال حلب والتي تتبع للقضاء والشرطة، حيث يكون التعذيب محدودا في هذا النوع من السجون بسبب الرقابة التركية عليها، بينما تنفرد الفصائل بمراكز اعتقال مؤقتة تمارس جميع انتهاكاتها من طلب فدية واعتقال تعسفي ومآرب شخصية مع مواطنين وخاصة الكرد منهم ويتم تعذيب المحتجزين فيها بشكل وحشي.

وتتخذ إدارة السجون في مناطق الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، إجراءات احترازية في ظل انتشار وباء “كورونا”، حيث تشرف فرق طبية مختصة على السجون وتعمل على تعقيمه وإجراء فحوصات دورية لجميع المساجين.

كما تم تخصص مشفى في عفرين للعزل لإصابات، إضافة لوجود خيم عزل مخصصه للمصابين.

أما في مناطق “نبع السلام” يوجد 22 سجن ومركز اعتقال للفصائل الموالية لتركيا، في منطقتي رأس العين في ريف الحسكة وتل أبيض في ريف الرقة الشمالي. وتستوعب تلك السجون أكثر من 3 آلاف سجين، بينما يتواجد فيها حاليا نحو 1200 سجين بجرائم مختلفة، حيث يتم إيداع المساجين بجرائم القتل والسرقة وغيرها من الجرائم المشينة في تلك السجون، بينما يتم نقل المتهمين بالارتباط مع “قسد” إلى تركيا مباشرة ليخضعوا إلى تحقيقات أعلى ومحاكمات عسكرية.

وكانت “الحكومة المؤقتة” أصدرت، في 3 أبريل/نيسان، التابع، عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة، قبل الأول من شهر إبريل/ نيسان الجاري.

وشمل قرار عفو “الحكومة المؤقتة”، كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، ونصفها في الجنايات وكامل العقوبة لمن بلغ الـ70 من العمر، وللمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء مثبت بتقرير طبي من اللجنة الطبية المشكلة لهذا الغرض، ويحتاج لعناية طبية دائمة لا يمكن توفيرها في السجن.

واستثنى القرار عدة حالات منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات العام.

على صعيد متصل، تنتشر في مناطق سيطرة تحرير الشام 4 سجون رسمية في كل من إدلب المركزي وحارم وسلقين وباب الهوى، ويبلغ عدد السجناء نحو 1500سجين، إضافة إلى وجود نحو 20 معتقل غير رسمي في مناطق مختلفة من محافظات حلب وإدلب واللاذقية، وأهم هذه السجون غير الرسمية المعروف بالعقاب الذي كان مركزه بالقرب من كنصفرة قبل أن تنقل تحرير الشام مساجينه إلى مكان آخر.

كما يوجد عدة معتقلات في ريف حلب الغربي وأرياف أريحا وحارم ودركوش بالقرب من الحدود، ومدينة جسر الشغور ومنطقة كفريدين بالقرب من الغسانية.

ويطبق العاملون التعليمات والإجراءات الاحترازية داخل السجون، كما يتم ارتداء الكمامات والالتزام بالنظافة ورش المعقمات، من قبل جميع العاملين في تلك السجون.