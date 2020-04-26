قبيل مرور سيارات “قسد”.. مجهولون يفجرون دراجة في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت دراجة نارية مفخخة على الطريق العام بقرية العزية شمال مدينة دير الزور، حيث ركنها مجهولان لاستهداف آليات “قسد”، في حين انفجرت قبيل وصولها.

انفجرت عبوة ناسفة، اليوم، في بلدة السوسة في ريف دير الزور الشرقي، ما تسبب بوقوع أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري، اليوم، انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، أثناء مرورها على الطريق العام في قرية جديدة البكارة بريف دير الزور الشرقي، ولم ترد معلومات عن وقوع أضرار بشرية.