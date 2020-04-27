 عقب أسبوع من الاستهداف الأخير.. قصف إسرائيلي جديد يستهدف مناطق تواجد الإيرانيين والمليشيات الموالية لها ضمن الأراضي السورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر اليوم الاثنين، انفجارات عنيفة ضربت العاصمة دمشق ومحطيها، ناجمة عن قصف جوي إسرائيلي جديد، استهدف مناطق في جنوب وجنوب غرب دمشق، حيث تتواجد مقرات ومواقع للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني والمليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية، دون معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية، حيث جرى الاستهداف من داخل الأراضي اللبنانية، فيما حاولت الدفاع الجوية التابعة للنظام السوري إسقاط الصواريخ المهاجمة، وتمكنت من إسقاط بعضها.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 20 من الشهر الفائت، أن ما لا يقل عن 9 من المليشيات الموالية لإيران وحزب الله اللبناني قتلوا جراء الضربات الإسرائيلية على مواقع لهم في منطقة تدمر ببادية حمص الشرقية مساء أمس الاثنين، ومن العدد الكلي للقتلى 3 من الجنسية السورية، وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى أن أصوات انفجارات دوت في ريف حمص الشرقي، ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام لقصف من طائرات إسرائيلية حلقت في أجواء لبنان، استهدفت نقاط عسكرية للميليشيات الإيرانية في بادية تدمر شرق محافظة حمص، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.