للمرة الأولى منذ بدء عملية “نبع السلام”.. القوات الأميركية تسير دورية عسكرية جنوب الدرباسية

27 أبريل,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأميركية عمدت مع ساعات الصباح الأولى، إلى تسيير دورية عسكرية انطلاقاً من قاعدة تل بيدر بريف الحسكة، وصولاً إلى حاجز “سيكر” الواقع على طريق الحكسة – حلب الدولي على بعد 20 كلم عن منطقة الدرباسية، وتألفت الدورية من 6 عربات عسكرية تجولت في المنطقة هناك للمرة الأولى منذ بداية العملية العسكرية التركية “نبع السلام”.

ونشر المرصد السوري في الـ 25 من الشهر الجاري، أن القوات الأمريكية تعمد إلى سحب مهام حماية حقول وخطوط “النفط” شرق الفرات من “الدفاع الذاتي” وتسليمها إلى عناصر قوات سوريا الديمقراطية على أن يكون هؤلاء العناصر لهم باع طويلة وخبرة قتالية عالية وقد خاضعوا معارك سابقة مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، يأتي ذلك في إطار العمل المتواصل على قدم وساق من قبل الأميركان لإعادة تثبيت نفوذهم بمنطقة شرق الفرات.

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