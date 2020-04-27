طائرات استطلاع روسية تحلق في أجواء سهل الغاب.. وقوات النظام تجدد قصفها على مناطق جنوب إدلب

27 أبريل,2020
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دخل وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 53 على التوالي، حيث لايزال القصف الجوي من قبل طائرات النظام والروس متوقف، في الوقت الذي تشهد المنطقة خروقات يومية على صعيد القصف والاستهدافات البرية، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على أماكن الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل بريف إدلب الجنوبي، فيما حلقت طائرات استطلاع روسية صباح اليوم في أجواء سهل الغاب شمال غرب حماة.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، استهداف قوات النظام بعد منتصف الليل بالقذائف الصاروخية، لمناطق في محيط حزارين وسفوهن والبارة وبينين والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة أماكن في كفرعمة وكفرتعال ومحيط الفوج 46 بريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية،

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