القصف الإسرائيلي على ريف العاصمة دمشق يتسبب بمقتل 4 من المليشيات الموالية لإيران و3 مدنيين

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الجوية الإسرائيلية على ريف العاصمة دمشق، استهدفت مواقع ومقرات تابعة للمليشيات الموالية لإيران وحزب الله اللبناني ضمن المنطقة الممتدة من الكسوة حتى صحنايا بريف دمشق الجنوبي الغربي، ما أدى لسقوط 4 قتلى على الأقل من تلك القوات، لم تعرف هويتهم بعد، بالإضافة لتدمير عدة مقرات هناك.

على صعيد متصل استشهد 3 مدنيين وأصيب آخرين بجراح، جراء سقوط شظايا صواريخ على منازلهم بمنطقتي العادلية والحجيرة بريف دمشق الجنوبي، ولم يعلم حتى اللحظة فيما إذا كانت تلك الشظايا ناجمة الصواريخ الإسرائيلية، أو عن صواريخ الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري.

وكان المرصد السوري رصد فجر اليوم الاثنين، انفجارات عنيفة ضربت العاصمة دمشق ومحطيها، ناجمة عن قصف جوي إسرائيلي جديد، استهدف مناطق في جنوب وجنوب غرب دمشق، حيث تتواجد مقرات ومواقع للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني والمليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية، دون معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية، حيث جرى الاستهداف من داخل الأراضي اللبنانية، فيما حاولت الدفاع الجوية التابعة للنظام السوري إسقاط الصواريخ المهاجمة، وتمكنت من إسقاط بعضها.