الاقتتال المسلح بين الفصائل الموالية لأنقرة يتواصل بعنف في ريف رأس العين (سري كانييه)

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاقتتال المسلح بين الفصائل الموالية لأنقرة يتواصل ضمن مناطق عدة بريف الحسكة، حيث تستمر الاشتباكات العنيفة، بين الفرقة 20 من جهة، وأحرار الشرقية من جهة أخرى، على محاور في قريتي حربوني والعدوانية بريف رأس العين (سري كانييه) ومحاور أخرى في المنطقة هناك، كما تترافق الاشتباكات مع تحشدات مستمرة من قبل الطرفين وسط توتر كبير يسود عموم رأس العين وريفها.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى استهداف عناصر الفرقة 20 الموالية لتركيا سيارة إطعام في قرية حروبي غرب رأس العين، وفي سياق ذلك، اندلعت اشتباكات بالاسلحة الرشاشة بين عناصر من أحرار الشرقية من جهة، وآخرين من الفرقة 20، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

المرصد السوري كان قد رصد في الـ 23 أبريل/نيسان، اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة اندلعت مساءً، بين فصائل عملية “نبع السلام”، في قريتي أم عشبة وتل محمد في ريف “رأس العين” شمال الحسكة، ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، فإن سبب التناحر المسلح، يعود لخلافات بين فصائل “الجيش الوطني”، على تقاسم بعض المسروقات في المنطقة.