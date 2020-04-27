العثور على جثة أحد عناصر “الشرطة” الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي

27 أبريل,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين، العثور على جثة تعود لأحد عناصر “الشرطة” الموالية لتركيا في قرية تل بطال بريف حلب الشمالي، حيث جرى قتله بظروف مجهولة ورميه في المنطقة هناك، يذكر أن الشرطي ينحدر من بلدة دابق بالريف ذاته.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 18 من الشهر الجاري، أن الفلتان الأمني يتواصل ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي، حالها كحال جميع المناطق السورية، وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، العثور على جثة لاتزال مجهولة الهوية ما بين قرية تل حسين والفيرزية شرقي مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.

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