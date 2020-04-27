للمرة الثالثة خلال الشهر الجاري.. القوات الروسية تسير مع نظيرتها التركية دورية مشتركة في ريف عين العرب (كوباني)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين، تسيير القوات الروسية لدورية مشتركة جديدة مع نظيرتها التركية في ريف مدينة عين العرب (كوباني) الغربي، حيث انطلقت المدرعات الروسية – التركية من قرية آشمة وجابت قرى وبلدات في ريف كوباني الغربي، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين على علوٍ منخفض في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري قد رصد في 16 أبريل الجاري، تسيير القوات الروسية لدورية مشتركة جديدة مع نظيرتها التركية في ريف مدينة عين العرب (كوباني) الشرقي، حيث اتجهت 4 مدرعات روسية ومثلها تركية صباح اليوم الخميس إلى قرى شيران وتل حاجب وهولاقي وقرى أخرى شرق عين العرب، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين على علوٍ منخفض في أجواء المنطقة، وكان المرصد السوري رصد، رتلاً عسكرياً كبيراً تابع للقوات الروسية، اتجه من منطقة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، نحو منطقة عين العرب (كوباني) بالريف ذاته، حيث يضم الرتل عشرات الآليات العسكرية، وسط تحليق لمروحية روسية على علوٍ منخفض في أجواء المنطقة.