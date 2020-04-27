 في ظل الفوضى المتواصلة ضمن المخيم.. عملية طعن جديدة تستهدف لاجئ عراقي وزوجته في “دويلة الهول”

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: لا يزال مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي، يشهد فوضى متصاعدة في ظل الجرائم المتصاعدة هناك، وفي سياق ذلك، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن لاجئ عراقي تعرض برفقة زوجته لعملية طعن بأداة حادة من قبل مجهولين، وذلك ضمن القطاع الأول من مخيم الهول، الأمر الذي أدى لإصابة الرجل بكتفه الأيمن بينما أصيبت زوجته في ساعدها الأيمن.

وجرى نقل الرجل وزوجته إلى مركز “الهلال الأحمر الكردي” في المخيم لتلقي العلاج، في حين عمدت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” إلى اعتقال عدد من المشتبهين بهم بالحادثة، ويتم الآن التحقيق معهم.

وكان “المرصد السوري” وثق في الـ 12 من الشهر الجاري، مقتل عنصرين من قوى الامن الداخلي “الأسايش” التابعين لمخيم الهول، على يد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك من خلال إطلاق النار بشكل مباشر عليهما على طريق الدشيشة في ريف الحسكة الجنوبي، يأتي ذلك بعد إحباط محاولة تهريب لتسعة نساء من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” من الجنسية التركية ومعهم 9 أطفال من مخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي.

ووفقا لمصادر “المرصد السوري” فإن عملية التهريب كانت تتم عبر دخول النساء والأطفال ضمن صهريج المياه التابع للهلال الأحمر السوري التابع للحكومة السورية في المخيم، وتم اعتقال السائق صباح يوم السبت.