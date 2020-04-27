طائرة مسيرة تستهدف موقعاً للجبهة الوطنية للتحرير في سهل الغاب

27 أبريل,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرة مسيرة، استهدفت بعد ظهر اليوم الاثنين تمركزات للجبهة الوطنية للتحرير، في محور الزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد قبل أيام، استهداف طائرة مسيرة لآلية عسكرية تابعة لـ “جيش النصر” في محور العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى لمقتل 3 عناصر على الأقل وإصابة 5 آخرين بجراح متفاوتة، كما استهدفت الطائرة ذاتها آلية عسكرية لتنظيم “حراس الدين” الجهادي في سهل الغاب، ما أدى لسقوط خسائر بشرية أيضاً، فيما لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة حول هوية الطائرة المسيرة، فيما إذا كانت روسية أم تابعة لحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية.

جدير بالذكر أن الاستهدافات الجوية لطائرات مسيرة ليست الأولى من نوعه منذ دخول وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” حيز التنفيذ قبل 42 يوماً، حيث شهدت المنطقة استهدافات متكررة وخاصة لآليات الفصائل، إلا أن أنها لم تسفر عن أي خسائر بشرية.

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