في حادثة باتت اعتيادية.. فرار 8 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” من سجون الفصائل الموالية لأنقرة شمال شرق حلب

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مصادر موثوقة أن 8 سجناء من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” فروا في ظروف غامضةمن أحد السجون التابعة لـ”فرقة الحمزة” الموالية لتركيا في مدينة الباب شمال شرق حلب، وسط اتهامات لسجانيهم بتقاضي مبالغ مالية مقابل تسهيل فراراهم.

يذكر أن سجون الفصائل الموالية لأنقرة شمال حلب، كانت قد شهدت سابقا فرار لسجناء من تنظيم “الدولة الإسلامية”، ليتمكنوا من الانتقال لاحقا والقتال إلى جانب “حكومة الوفاق الوطني” في ليبيا.

وكان المرصد السوري قد نشر في ال6 من ديسمبر العام المنصرم، أن نحو 10 سجناء يقبعون في سجن يتبع لفصيل “أحرار الشرقية” الموالي لتركيا في ناحية راجو بريف عفرين فروا في ظروف غامضة، ووفقاً لمعلومات “المرصد السوري” فإن من بين السجناء الفارين عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية”، وآخرين متهمين بالتخابر مع أجهزة النظام الأمنية.