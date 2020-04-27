صراع “الجبل والسهل” يعود إلى الواجهة مجددا عبر اقتتال مسلح أسفر عن قتلى وجرحى في بصرى الشام

اندلعت اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بين مسلحين من أبناء محافظة السويداء من جهة، ومسلحين من بصرى الشام في ريف درعا الشرقي من جهة أخرى، إثر هجوم نفذه الأول على عناصر من “الفيلق الخامس” المدعوم من روسيا، في بصرى الشام، أسفر عن وقوع 10 جرحى من كلا الطرفين، ومقتل عنصر من مسلحي السويداء، تزامن ذلك مع وصول رتل للشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة بصرى الشام لفض الاشتباك الحاصل منذُ ساعات.

في حين قُتل اثنان من مسلحي السويداء جراء انفجار عبوة ناسفة بهم خلال محاولتهم زرعها على طريق صيدا – الغارية الغربية في ريف درعا، يأتي ذلك في ظل التوتر المتواصل بين الجبل والسهل.