المسيرات التركية تلقي مناشير ورقية على إدلب تطلب من خلالها “مساعدة الجيش التركي لإحلال الأمن والسلام في المنطقة”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مناشير ورقية ألقتها المُسيرات التركية فوق مناطق في محافظة إدلب، تدعو من خلالها الأهالي لمساعدة الجيش التركي في تأمين الهدوء والسلام ضمن المنطقة، وعدم الإنجرار وراء أكاذيب المنزعجين من الاستقرار هناك.

وجاء في المناشير: “اخواننا الأعزاء في إدلب، إن الجيش التركي دائما معكم فقد سخر كل إمكانياته من أجلكم وقدم العديد من الشهداء للحفاظ على أرواح وممتلكات أهالي إدلب، تركيا تعمل جاهدة في جميع المستويات لضمان الاستقرار الدائم ولوقف تدفق دماء الأبرياء والحفاظ على سلامتكم في المنطقة،

هدفنا منع أي اجتياح أو عمل عسكري على إدلب وإعادة المدنيين الذين اضطروا للنزوح من منازلهم وإحياء الحياة الاقتصادية في المنطقة من خلال فتح طريقي M4 – M5،

ومانتمناه منكم هو مساعدة الجيش التركي الذي يسعى من اجلكم حتى تعيشوا بامان وسلام في منطقتكم، لاتصدقوا أكاذيب اولئك المنزعجين من بيئة الهدوء والسلام التي نوفرها في إدلب، أولئك الذين يريدون خداعكم وبث الفتن بين الأخ وأخيه، كما سنعمل على إحلال الأمن والسلام في المنطقة

كان الله في عوننا جميعا، دمتم في امان الله.”