تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.. النظام ينذر شركتي الاتصالات الخلوية لدفع مستحقاتها للخزينة

أنذرت السلطات السورية شركتي الاتصالات الخلوية سيريتل وMTN العاملتين في البلاد، بضرورة دفع مستحقات للخزينة تحت طائلة “اتخاذ الإجراءات القانونية” بحقهما.

وقالت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا، إنها أبلغتهما بتسديد مبالغ مستحقة لخزينة الدولة والتي وصلت قيمتها إلى 233.8 مليار ليرة سورية، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين سيريتل وMTN سوريا.

وحددت الهيئة موعدا نهائيا ينتهي بتاريخ 5 مايو المقبل، للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700/ تاريخ 19 سبتمبر عام 2019، والتي خلصت إلى وجود تلك المبالغ.

وأشارت الهيئة إلى أنه “في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة ستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة”.

يذكر أن السلطات السورية، اتخذت عدة إجراءات حيال الشركات التي يملكها رجل الأعمال رامي مخلوف بدأت بوقف جميع العمليات المالية المتعلقة بشركة “سيريتل” العائدة له، ولم تنته عند إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله، وهو أحد أبرز رجال الأعمال السوريين.

المصدر: RT