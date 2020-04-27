المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 4 من الميليشيات الموالية لإيران بقصف إسرائيلي جنوب دمشق

27 أبريل,2020
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ارتفع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على ريف دمشق فجر اليوم، الإثنين، إلى 7، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقرّه لندن.

ووفقًا للمرصد، فإن القتلى 4 مقاتلين إيرانيين، و3 مدنيين بينهم طفل.

وعلم المرصد أنّ الضربات الجوية الإسرائيلية على ريف العاصمة دمشق، استهدفت “مواقع ومقرات تابعة للمليشيات الموالية لإيران و’حزب الله’ اللبناني ضمن المنطقة الممتدة من الكسوة حتى صحنايا بريف دمشق الجنوبي الغربي”.

 

 

المصدر: الشرق الاوسط

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