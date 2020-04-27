مسلحون من الفصائل الموالية لتركيا يطلقون النار على شابين مهجرين من الغوطة الشرقية في عفرين

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأن مجموعة من عناصر الجبهة الشامية الموالية لتركيا أطلقت النار على شابين مهجرين من الغوطة الشرقية إلى عفرين، ما تسبب بإصابتهما بجروح خطرة.

وكانت مجموعة عسكرية تابعة لأحرار الشرقية، في 25 أبريل/نيسان، اقتحمت مركز “منظمة بهار” الواقع بالقرب من المركز الثقافي في مدينة عفرين، واعتدت بالضرب على مدير المركز وطردت الموظفين من المبنى وحطمت محتوياته.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 24 أبريل/نيسان، مداهمة عناصر الفصائل الموالية لتركيا منازل المدنيين في مدينة عفرين وناحيتي معبطلي والشيخ حديد، واعتقالهم لعدة أشخاص دون توجيه التهم لهم، وذلك في إطار السياسة التعسفية للأتراك والفصائل بحق أهالي المنطقة.