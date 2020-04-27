نجاة عنصر بـ”قسد” من محاولة اغتيال وسط سوق في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، محاولة اغتيال عنصر في قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور، حيث أشهر ملثم يستقل دراجة نارية مسدسه على العنصر محاولا إطلاق النار وسط سوق بلدة الشحيل في ريف دير الزور، في حين تمكن العنصر من الهرب بسبب عطل في مسدسه، بينما تبعه ملثم آخر وأطلق النار عليه دون إصابته.

ورصد المرصد السوري في 26 أبريل/نيسان، انفجار دراجة نارية على الطريق العام بقرية العزية شمال مدينة دير الزور، حيث ركنها مجهولان لاستهداف آليات “قسد”، في حين انفجرت قبيل وصولها.

كما انفجرت عبوة ناسفة في بلدة السوسة في ريف دير الزور الشرقي، ما تسبب بوقوع أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.