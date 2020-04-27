عذراً ليبيا

لا تنفك الأخبار والصور والفيديوهات الواردة لمقاتلينا الأشاوس يشحنون إلى ليبيا تدفعنا إلى التساؤل هل بلغنا القاع في انحدارنا؟ وهل نبكي على وطن لم نستطع الحفاظ عليه؟

لم تكن سوريا منذ استقلالها الأول عن الرجل المريض كافية كوطن نهائي في عيون التيارات السياسية والفكرية الكبرى. فهي جزء من سوريا الكبرى أو الوطن العربي أو الخلافة الإسلامية أو الأممية الشيوعية. لم تكن سوريا أبداً جزءاً من سوريا.

وما زالت هذه النظرة تؤسس أو على الأقل تبرر خطايا ترتكب بحق سوريا وشعبها، ومن نافل القول إن منحى تلك الأفكار كان نهضوياً صاعداً وانعكاساً لسؤال الأفغاني الذي لم يجد إجابته حتى الآن: لماذا تأخر المسلمون وتقدم الغرب؟ وطوال ما يقرب من نصف قرن عاش السوريون حلماً قومياً كانت العروبة فيه مرادفة لكل تطلع وتقدم، ولكن ما نشهده اليوم في سوريا من عوز المناعة الوطنية بعيد عن النهضة والصعود. نقول هذا ونحن نشاهد بألم المقاتلين السوريين أو كما يسمونهم هناك “المرتزقة ” وهم يعترفون أمام الملايين بأنهم ذهبوا للقتال هناك بسبب الراتب المغري مقابل ضنك العيش وضيق الحال، فيتم سوقهم وفق أجندة منظمة ووعود كاذبة وأهداف مشكوك بها. وإذا كانت الذكرى تنفع فلا بد أن نتذكر أن التجنيد الإجباري وسوق المجندين إلى مناطق وساحات حرب بعيدة كان من الأسباب المباشرة التي أفضت الى الثورة السورية على الحكم العثماني، ذات الحال يتكرر اليوم على الخلفية الأيديولوجية نفسها ولكن بأوامر غير معلنة.

ولكن الأهداف السياسية المعلنة وغير المعلنة هي التي توجه الأحداث الآن وليس الخلفية الأيديولوجية، رغم أن التفكير الماضوي المنتشر حالياً في بعض الأوساط السورية يغري أتباعه بالتورط في مفاهيم الخلافة والسلطان والعثمانية، فمشهد الشمال السوري الآن تركي وليس عثمانياً على كافة الأصعدة إداريا وتنظيما وسياسيا وخدمياً، ما يجعل المعارضة السورية العسكرية والسياسية هناك موظفين لدى موظفين يتولون تنفيذ الأهداف التركية المعلنة وغير المعلنة ضمن الاتفاقات التركية – الروسية والتركية – الأمريكية.

تحقق تركيا هدفاً ثلاثيا بإرسال المقاتلين إلى الحرب الليبية، إذ تتخلص من بعض المقاتلين المحسوبين عليها وخصوصاً أولئك المتشددين الذين يمكن أن يشكلوا جزءاً من جبهة النصرة أو من الاحتياطي البشري لها بعد أن ترتب عليها ضمن اتفاقها الأخير مع روسيا مهمة التخلص منها ومعالجة أمرها، وهذا ما يفسر شيئاً من الصمت الروسي والأمريكي، يلي ذلك توسيع مجال النفوذ التركي عبر المتوسط وسط التنافس الشديد على الاحتياطات الغازية والنفطية، وأخيراً دعم حكومة السراج الإخوانية غير آبهة بالاعتراضات العربية الخجولة.

وإذا انتقلنا من الشمال إلى الجنوب السوري تمارس روسيا ذات النهج في كل من درعا والقنيطرة والسويداء حيث ينشط كبار الضباط الروس من أجل إرسال المقاتلين من أبناء المنطقة إلى ليبيا للقتال إلى جانب حفتر، وبإبعاد العناصر المسلحة التي قد تتصدى للنفوذ الإيراني، تؤدي روسيا خدمة محسوبة لإيران وخصوصاً بعد أن عبرت إيران عن عدم الرضا بإرسال وزير الخارجية ظريف إلى دمشق حاملاً رسالة معاكسة لرسالة الوزير الروسي شويغو.

ومع كل هذا النشاط التركي والروسي تبقى إيران سباقة في اختراق نسيج المجتمع السوري عبر استثمارها في تبعية النظام المزرية لها، وكذلك عبر تجنيد المقاتلين في ميليشياتها منذ آذار 2011 وحتى قبل اندلاع النزاع المسلح، وتستخدم في ذلك كل أساليب الجذب والإخضاع المادية والمعنوية والدينية. وإزاء هذا المشهد التدخلي الفاضح نجد كسوريين صعوبة شديدة في استيعاب مدى الانحطاط الحاصل وضعف الهوية الوطنية السورية. ومع إدراكنا لتعقيدات هذا المشهد الممتد من لقمة العيش إلى مصالح الضواري لا بد من نقطة لبداية وقف الانحدار ولا بد لكل منا أن يبدأ العمل الآن وهنا، وإذا كان أول الحرب الكلام فإن أول النهوض الفكر الحر المستقل.

نحن بحاجة إلى أشقائنا العرب، ولا نستطيع أن نستوعب صمتهم وتخليهم عن واجبهم الأخلاقي ودورهم التاريخي في الحفاظ على ما تبقى من الكيان السوري ووقف تجريد الشعب السوري من قوته المعنوية، إن التفرج شكل من أشكال المشاركة. وخصوصاً في ظل الموقف الأمريكي اللفظي والإعلامي من التواجد الإيراني في سوريا، وهم العارفون بدقائق ما يجري في سوريا والمنطقة والعالم.

عذراً أشقاءنا في ليبيا، إن السوريين السوريين يأملون بأن تخمد نار حربكم لا أن تتقد وأن تتوجهوا إلى الحل السياسي في أقرب وقت، واعلموا أن انحدارنا بدأ حين فوضنا أمرنا إلى غيرنا.

الكاتبة:هدى ابو حلاوة – المصدر:بروكار برس