اشتباكات واستهدافات متجددة بين قوات النظام وقسد والقوات التركية في ريف أبو رأسين (زركان)

28 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى، على محاور باب الفرج وربيعات ودادا عبدال الواقعة بالريف الغربي لمنطقة أبو رأسين “زركان”، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 16 من الشهر الجاري، مقتل عنصرين من قوات “قسد” أثناء تنفيذهما محاولة تسلل فاشلة على إحدى النقاط التركية في باب الفرج بالقرب من بلدة أبو راسين “زركان” في ريف الحسكة، فيما احتجزت الفصائل الموالية لتركيا جثتيهما.

كما جرى قصف متبادل بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، وقوات “قسد” من جهة أخرى في المنطقة.

في سياق ذلك، تمكنت القوات الروسية من التواسط لدى الأتراك واستعادة جثتيهما، كذلك وثق المرصد السوري مقتل 7 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا خلال الاشتباكات

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