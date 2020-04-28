طائرة تركية مسيرة تستهدف نقطة لقوات “الأسايش” في مدينة عين العرب (كوباني)

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرة مسيرة تركية، استهدفت فجر اليوم الثلاثاء نقطة عسكرية تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، في مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشمالي الشرقي، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن الجيش التركي استهدف بالأسلحة الثقيلة قريتي دبس وهوشان الواقعة على طريق “M4” الدولي غربي ناحية عين عيسى، تزامنا مع إطلاق قنابل ضوئية في سماء المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري، في 20 أبريل/نيسان، قصفا مدفعيا مصدره الجيش التركي استهدف منازل المدنيين في قرية هوشان واستراحة الصقر الواقعة على طريق M4 الدولي غرب “عين عيسى” شمال الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.