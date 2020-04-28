قوات النظام تعاود استهداف جبل الزاوية مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ54

28 أبريل,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في كنصفرة والبارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، ما دون ذلك يتواصل الهدوء الحذر ضمن عموم منطقة “بوتين – أردوغان”، مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 54 على التوالي.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن طائرة مسيرة، استهدفت بعد ظهر اليوم الاثنين تمركزات للجبهة الوطنية للتحرير، في محور الزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

28 أبريل,2020

عقب اختطافهما قبل أيام.. تنظيم “الدولة الإسلامية” يعدم عنصرين من “لواء القدس” في بادية الميادين

28 أبريل,2020

“حكومة الإنقاذ” تهدد بطرد نحو 175 عائلة نازحة من أحد المخيمات شمال إدلب

28 أبريل,2020

التوتر يتواصل بين القوات التركية و”تحرير الشام” غرب حلب على خلفية قرار الأخيرة بفتح معبر تجاري مع قوات النظام

28 أبريل,2020

القوات الروسية تسير مع نظيرتها التركية دورية مقتضبة جديدة على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي