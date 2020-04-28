قوات النظام تعاود استهداف جبل الزاوية مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ54

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في كنصفرة والبارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، ما دون ذلك يتواصل الهدوء الحذر ضمن عموم منطقة “بوتين – أردوغان”، مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 54 على التوالي.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن طائرة مسيرة، استهدفت بعد ظهر اليوم الاثنين تمركزات للجبهة الوطنية للتحرير، في محور الزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.