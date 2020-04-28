بيدرسون وفيرشينين يبحثان الأوضاع السورية هاتفياً

بحث المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين هاتفياً الوضع في سوريا، وأهمية المسار السياسي لحل الأزمة.

وقالت الخارجية الروسية في بيانٍ، إنَّ الجانبين ركزا خلال المكالمة على أهمية المسار السياسي في سوريا، وذلك قبل مناقشة الملفّ السوريّ في مجلس الأمن الدولي.

وأضافت الخارجيّة، أنّ بيدرسون وفيرشينين عبرا عن ارتياحهما لصمود وقف إطلاق النّار في محافظة إدلب، وتنفيذ البروتوكول الإضافيّ الموقّع بين روسيا وتركيا في الخامس من مارس الماضي.

هذا وشدّد الجانبان على ضرورة زيادة حجم المساعدات الإنسانية الشاملة لسوريا في ظلّ تفشّي فايروس كورونا، حتّى تصلَ إلى جميع المواطنين المحتاجين دون أيِّ تمييزٍ أو تسييسٍ أو شروطٍ مُسبقة، بحسب الخارجية الروسية.

المصدر: اليوم

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