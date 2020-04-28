انفجار جديد يضرب مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في الريف الحلبي

هز انفجار جديد مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم الثلاثاء على طريق ترندة، ما أدى لأضرار مادية، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري أشار أمس، إلى أن مسلحين مجهولين النار على دورية للشرطة المدنية الموالية لتركيا، بالقرب من المصرف الزراعي في مدينة جرابلس في شمال شرق حلب، ما أدى لإصابة 3 عناصر من الشرطة، فيما لاذ المسلحون بالهرب.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس بأن مجموعة من عناصر الجبهة الشامية الموالية لتركيا أطلقت النار على شابين مهجرين من الغوطة الشرقية إلى عفرين، ما تسبب بإصابتهما بجروح خطرة.