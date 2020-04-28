القوات الروسية تسير مع نظيرتها التركية دورية مقتضبة جديدة على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي

28 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، تسيير القوات الروسية والقوات التركية لدورية مقتضبة جديدة على اتستراد حلب – اللاذقية الدولي، حيث انطلقت الدورية من قرية ترنبة بريف سراقب ووصلت إلى بلدة النيرب شرق إدلب بمسافة لا تتعدى الـ 3 كلم.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 15 من الشهر الجاري، تسيير دورية مشتركة جديدة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت الدورية من قرية ترنبة بالقرب من سراقب، وصولاً إلى بلدة النيرب شرق إدلب، ولم تستطع القوات التركية والروسية حتى اللحظة من تسيير دورية على طول اتستراد اللاذقية – حلب انطلاقاً من ادلب وصولاً إلى اللاذقية، حيث تكتفي بتسيير دورية مقتضبة لكيلومترات معدودة.

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