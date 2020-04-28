“حكومة الإنقاذ” تهدد بطرد نحو 175 عائلة نازحة من أحد المخيمات شمال إدلب

28 أبريل,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن “حكومة الإنقاذ” الموالية لـ”تحرير الشام”، حاولت طرد عدد من العوائل النازحة من منطقة الصرمان جنوب إدلب، ممن يقيمون في مخيم قريب من قرية كفتين شمال إدلب.

ووفقاً لمصادر “المرصد السوري”، فإن الأرض المقام عليها المخيم تعود لشخص من أتباع الطائفة “الدرزية”، حيث تحاول حكومة الإنقاذ بغطاء من “هيئة تحرير الشام”، السيطرة على كافة الممتلكات التي تعود لأشخاص من الديانات والطوائف الأخرى، في عموم مناطق إدلب وريفها، إذ كانت الإنقاذ قد أنذرت النازحين المتواجدين على الأرضي لإخلاء خيامهم خلال مدة أقصاها 72 ساعة.

وبحسب مصادر “المرصد السوري”، يبلغ عدد المتواجدين ضمن المخيم الذي تنوي “حكومة الإنقاذ” السيطرة عليه ما يقارب 175 عائلة معظمهم من بلدة الصرمان جاءوا إلى الأرض خلال العام المنصرم نتيجة العملية العسكرية التي شهدتها المنطقة في ظل تردي الأوضاع المعيشية لكثير من العائلات في المخيم.

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