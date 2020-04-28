قتلى وجرحى في انفجار مفخخة بمدينة عفرين شمال غرب حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دوي انفجار جديد قبيل عصر اليوم الثلاثاء، ضرب مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي، ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت على طريق راجو بالمدينة، ما أدى لسقوط خسائر بشرية، حيث قضى وأصيب عدة أشخاص، وسط معلومات عن تفحم جثث نتيجة الانفجار العنيف.

وكان المرصد السوري رصد صباح اليوم، انفجار عبوة ناسفة على طريق ترندة بمدينة عفرين شمال غرب حلب، ما أدى لأضرار مادية، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.