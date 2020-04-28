نحو 30 شخص استشهدوا وقضوا وأصيبوا جراء الانفجار العنيف الذي ضرب مدينة عفرين قبل قليل

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل واستشهاد 5 أشخاص على الأقل، جراء انفجار عبوة ناسفة بصهريج محمل بالمحروقات على طريق راجو بمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي، فيما تسبب الانفجار العنيف أيضاً بإصابة ما لا يقل عن 24 شخص بجراح متفاوتة، وعدد الذين قضوا واستشهدوا مرشح للارتفاع لوجود بعض الجرحى بحالات خطرة.

وكان المرصد السوري رصد صباح اليوم، انفجار عبوة ناسفة على طريق ترندة بمدينة عفرين شمال غرب حلب، ما أدى لأضرار مادية، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.