22 قتيل و27 جريح حتى اللحظة.. حصيلة الانفجار العنيف الذي ضرب سوق بمدينة عفرين شمال غرب حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تواصل حصيلة الخسائر البشرية ارتفاعها جراء الانفجار العنيف الذي ضرب سوق في مدينة عفرين شمال غرب حلب، حيث ارتفع إلى 22 على الأقل تعداد الأشخاص الذين قضوا واستشهدوا جراء انفجار صهريج محروقات مفخخ، وذلك بمنطقة سوق على طريق راجو بمدينة عفرين التي يسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها، ومن بين القتلى هناك 6 مقاتلين من الفصائل على الأقل، فيما لا يزال عدد الذين قضوا واستشهدوا مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 27 جريح بعضهم في حالات خطرة.

وأبلغت مصادر المرصد السوري، بأن غالبية الذين قضوا بالتفجير، قضوا جراء إصابتهم بحروق على خلفية النيران التي اندلعت عقب انفجار الصهريج المفخخ، حيث أن غالبية الجثث متفحمة.

وكان المرصد السوري رصد صباح اليوم، انفجار عبوة ناسفة على طريق ترندة بمدينة عفرين شمال غرب حلب، ما أدى لأضرار مادية، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.