قوات النظام تواصل خرق وقف إطلاق النار وتجدد قصفها على مناطق بجبل الزاوية

تواصل قوات النظام خرقها لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد”، حيث تعرضت أماكن في كل من كنصفرة والفطيرة بجبل الزاوية، لقصف صاروخي نفذته قوات النظام عصر اليوم، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد صباح اليوم الثلاثاء، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في كنصفرة والبارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، ما دون ذلك يتواصل الهدوء الحذر ضمن عموم منطقة “بوتين – أردوغان”، مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 54 على التوالي.