نحو 80 شخص قضوا وجرحوا حصيلة جديدة لانفجار صهريج نفط مفخخ ضرب سوق في مدينة عفرين 

28 أبريل,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية جراء انفجار صهريج نفط مفخخ في سوق على طريق راجو في مدينة عفرين إلى36 شهيدا بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 40 آخرين بجروح وحروق مختلفة، بينما أعلن مشفى عفرين عن حاجته للتبرع بالدم لوجود عدد كبير من الجرحى في حالات خطيرة.

 فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين بين الركام ووسط الحرائق التي خلفها التفجير.
وكان المرصد السوري رصد مقتل 6 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا جراء التفجير.

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