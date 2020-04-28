مدير “المرصد السوري”: حصيلة الخسائر البشرية في ارتفاع متسارع.. الحصيلة الأولية كانت نحو 23 شهيدا من المدنيين و6 مقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا

28 أبريل,2020
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مدير “المرصد السوري”: حصيلة الخسائر البشرية في ارتفاع متسارع.. الحصيلة الأولية كانت نحو 23 شهيدا من المدنيين و6 مقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا قضوا وأصيب العشرات والعدد مرشح للارتفاع كون المنطقة المستهدفة مكتظة بالمواطنين. الانفجار في عفرين هو الأكبر خلال الأشهر الفائتة.. وهو ناتج عن صهريج محروقات انفجرت داخله عبوة ناسفة في سوق المدينة أدى إلى سقوط عشرات الخسائر البشرية. المشافي في عفرين لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الجرحى.. قسم من المصابين تم تحويلهم إلى تركيا لتلقي العلاج هناك. تركيا ستتهم الوحدات الكردية بالوقوف خلف التفجير.. ولكن هناك خلافات بين القوات التركية والفصائل كما جرى قبل أيام في مناطق “نبع السلام” وريف حلب الشمالي. تحدثنا أمس عن هروب عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” من سجن الباب.. وتحدثنا عن اشتباكات تجري بشكل يومي بين القوات الكردية والقوات التركية في شمال حلب أي أن هناك خرقا أمنيا كبيرا في المنطقة.

 

الحرة

مدير "المرصد السوري": حصيلة الخسائر البشرية في ارتفاع متسارع.. الحصيلة الأولية كانت نحو 23 شهيدا من المدنيين و6 مقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا قضوا وأصيب العشرات والعدد مرشح للارتفاع كون المنطقة المستهدفة مكتظة بالمواطنين. الانفجار في عفرين هو الأكبر خلال الأشهر الفائتة.. وهو ناتج عن صهريج محروقات انفجرت داخله عبوة ناسفة في سوق المدينة أدى إلى سقوط عشرات الخسائر البشرية. المشافي في عفرين لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الجرحى.. قسم من المصابين تم تحويلهم إلى تركيا لتلقي العلاج هناك. تركيا ستتهم الوحدات الكردية بالوقوف خلف التفجير.. ولكن هناك خلافات بين القوات التركية والفصائل كما جرى قبل أيام في مناطق "نبع السلام" وريف حلب الشمالي. تحدثنا أمس عن هروب عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" من سجن الباب.. وتحدثنا عن اشتباكات تجري بشكل يومي بين القوات الكردية والقوات التركية في شمال حلب أي أن هناك خرقا أمنيا كبيرا في المنطقة.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, April 28, 2020

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