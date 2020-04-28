مخلفات الحرب تنفجر بجرار زراعي وتقتل شابا في ريف حماة

28 أبريل,2020
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انفجر لغم من مخلفات الحرب بجرار زراعي في قرية معان شرق صوران، أثناء حراثة الأراضي الزراعية هناك، ما تسبب بمقتل شاب وإصابة آخر.
وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 276 بينهم 65 مواطنة و79طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

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