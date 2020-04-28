مقتل وإصابة نحو 100 شخصا في انفجار شاحنة تحمل محروقات في شارع راجو بعفرين 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: ارتفع عدد الشهداء والقتلى في مدينة عفرين إلى 46 على الأقل ولا يزال العدد مرشحا للارتفاع، لوجود نحو 50 مصاب بجروح وحروق مختلفة، جراء انفجار شاحنة تحمل محروقات، حيث وقع الانفجار على بعد عشرات الأمتار من مقر الوالي في شارع راجو بالمدينة.

كما خلف التفجير دمارا كبيرا وتصاعدت ألسنة اللهب في الموقع.

ورصد المرصد السوري جثث متفحمة لأطفال ونساء، و9 من عناصر من الفصائل الموالية لتركيا.

وكان مشفى عفرين أعلن عن حاجته للتبرع بالدم لوجود عدد كبير من الجرحى في حالات خطيرة، بينما نقلت الفرق الطبية مصابين آخرين إلى المشافي التركية.