المرصد السوري لحقوق الانسان: قتلى وجرحى في انفجار بمدينة عفرين

قتل أكثر من 36 شخصاً بينهم مدنيون ومقاتلون سوريون موالون لأنقرة جراء تفجير صهريج وقود مفخخ في مدينة عفرين في شمال سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن “36 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 40 آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة وضعت على صهريج وقود في سوق في مدينة عفرين” التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها.

وتسبب الانفجار باندلاع نيران أدّت الى تفحم الجثث، وفق المرصد، الذي أكد وجود مدنيين في عداد الضحايا وستة مقاتلين سوريين موالين لأنقرة على الأقل.

المصدر:قناة اليوم