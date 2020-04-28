برا وجوا.. القوات الأمريكية تدفع بتعزيزات عسكرية ولوجستية إلى قواعدها في شمال شرق سورية

28 أبريل,2020
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 رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هبوط طائرات شحن أمريكية تحمل معدات عسكرية ولوجستية، في قاعدة قصرك بريف القامشلي وحقل العمر النفطي في ريف دير الزور.
كما توجه رتل شاحنات للقوات الأمريكية مؤلف من 300 شاحنة تنقل مساعدات عسكرية وأسلحة وذخائر إلى قاعدة تل البيدر في ريف الحسكة.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 23 أبريل/نيسان، مرور رتل للقوات الأمريكية من مدينة القامشلي إلى قاعدة “هيمو” غرب المدينة، حيث أفرغ قسما من الحمولة واتجه نحو تل البيدر في ريف الحسكة، ويتألف الرتل من 35 آلية تحمل مواد لوجستية وصهاريج محملة بالوقود.

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